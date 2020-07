Actualidade

O Tribunal de Recurso timorense considerou inconstitucional uma proposta de decreto-lei do Governo relativa ao regime jurídico da vigilância epidemiológica e sanitária a aplicar na resposta à covid-19 depois do fim do estado de emergência.

A decisão do Tribunal de Recurso respondeu a um pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade pedida pelo Presidente, Francisco Guterres Lu-Olo, ao decreto aprovado a 17 de junho pelo Governo.

O coletivo de juízes considerou que o decreto-lei em causa "pretende legislar sobre matéria da competência do Parlamento Nacional" sem que apresente qualquer autorização do órgão.