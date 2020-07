Covid-19

Macau perdeu cerca de sete mil trabalhadores não-residentes desde o início da pandemia, de acordo com dados oficiais hoje divulgados pela Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL).

Macau registou o primeiro caso da covid-19 no território a 22 de janeiro e, desde então, tem vindo a sofrer com o impacto económico e social da pandemia, sendo os mais visados os trabalhadores não-residentes, ou seja, aqueles com permissão de residência enquanto possuírem um visto de trabalho.

Em junho, segundo os dados da DSAL, trabalhavam em Macau 186.427 trabalhadores não residentes, em comparação com 193.498 no final de janeiro de 2020.