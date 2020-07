Actualidade

As autoridades chinesas assumiram hoje controlo do edifício que hospedou o consulado norte-americano na cidade chinesa de Chengdu, sudoeste da China, numa altura de crescentes tensões entre as duas maiores economias do mundo.

O regime chinês ordenou que a missão fosse encerrada, em retaliação pela decisão dos EUA de fechar o consulado chinês em Houston, no estado do Texas.

O encerramento dos consulados marca uma escalada significativa nas múltiplas disputas entre os dois países, que vão do comércio e tecnologia aos direitos humanos ou soberania do Mar do Sul da China.