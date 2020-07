Covid-19

O Presidente timorense vetou por inconstitucionalidade um decreto-lei do Governo relativo ao regime jurídico da vigilância epidemiológica e sanitária a aplicar na resposta à covid-19 depois do fim do estado de emergência.

Em comunicado divulgado hoje, a Presidência da República explicou que o chefe de Estado, Francisco Guterres Lu-Olo, vetou o decreto na sexta-feira, remetendo o texto ao Governo para "ser reformulado em conformidade com o acórdão do Tribunal de Recurso".

"O Presidente da República considera fundamental que o Governo promova e adote as medidas necessárias à proteção e garantia da saúde pública, tendo em conta as circunstâncias de risco sério a que o nosso país está sujeito em face da evolução da pandemia da covid-19", refere-se no comunicado.