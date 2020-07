Actualidade

O Grupo Quadrante foi escolhido para desenvolver os Projeto de Reabilitação e Expansão dos Sistemas de Saneamento das Cidades de Kapsabet, Busia, Nambale e Webuye, no Quénia, um investimento inicial de 108,39 milhões de euros, foi hoje anunciado.

"O Grupo Quadrante, em consórcio com uma empresa local, foi escolhido pela Rift Valley Water Services Board, um dos oito conselhos de gestão de águas do Quénia, para o desenvolvimento dos Projetos de Reabilitação e Expansão dos Sistemas de Saneamento das Cidades de Kapsabet, Busia, Nambale e Webuye", informou a empresa que presta serviços de engenharia e consultoria, em comunicado.

De acordo com o grupo, o investimento total estimado do projeto, para as quatro cidades, é de 108,39 milhões de euros.