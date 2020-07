Actualidade

Um Subprocurador-geral do Brasil afirmou à Lusa que a operação Lava Jato de Curitiba "não tem direito" de ter um sistema próprio de dados sigilosos, num momento em que aumenta o fosso nas relações internas do Ministério Público do país.

Em entrevista à agência Lusa, o subprocurador-geral Hindemburgo Chateaubriand, defensor do fim dos grupos de trabalho da Lava Jato através de uma unificação nacional dos mesmos, assegurou que existe uma forte polarização dentro do órgão, motivada pela divergências sobre a partilha de dados sigilosos da operação.

Em causa está uma tentativa da Procuradoria-Geral da República (PGR) de aceder a dados confidenciais da Lava Jato, e que foi vista como uma intromissão por parte do grupo de Curitiba, gerando queixas à corregedoria do órgão e pedidos de demissão.