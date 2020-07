Actualidade

Os dias do Mosteiro da Batalha em tempo de confinamento devido à pandemia da covid-19 foram registados pelo fotógrafo José Luís Jorge, que acaba de lançar em livro digital essas imagens, numa edição da Direção Geral do Património Cultural.

"A reinvenção dos dias" junta imagens recolhidas a partir da atividade humana diversa da habitual que brotou em torno do Mosteiro da Batalha, quando a pandemia obrigou ao encerramento de portas. E, na reabertura, o fotógrafo registou também o comportamento dos primeiros visitantes, sujeitos às novas regras de segurança.

"Apontei a objetiva a espaços habituados a multidões vindas das sete partidas do mundo, como o mosteiro da Batalha, (onde jaz D. Pedro, o Infante das Sete Partidas), documentando a realidade imposta pelo vírus", explica José Luís Jorge na abertura do livro disponibilizado gratuitamente na página do Mosteiro na internet.