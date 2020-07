Actualidade

Mais de 27 mil tratamentos para a hepatite C foram autorizados e cerca de 26 mil iniciados desde 2015, com taxas de cura de 97%, avançou hoje à agência Lusa o presidente da Sociedade Portuguesa de Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG).

Citando dados oficiais da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), Rui Tato Marinho precisou, em declarações à agência Lusa, que foram registados 27.239 tratamentos desde que foi assinado em 2015 um acordo com a indústria farmacêutica para acesso aos medicamentos inovadores para o tratamento da Hepatite C.

"Há uma certa disparidade entre os tratamentos finalizados e os que são registados, porque isto implica que os médicos registem no portal [do Infarmed]. É um certo obstáculo burocrático, mas tem de ser", disse o gastrenterologista à Lusa, na véspera de se assinalar o Dia Mundial das Hepatites.