Actualidade

"Todos contam" é o mote de uma campanha lançada pela Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia que visa reforçar a mensagem de que é preciso reunir esforços no combate às hepatites, que todos os anos matam 1,5 milhões de pessoas mundialmente.

A '#TodosContam' é uma iniciativa patrocinada pela Organização Mundial de Saúde e por várias entidades internacionais que assinala o Dia Mundial das Hepatites, que se assinala na terça-feira, disse à agência Lusa o presidente da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG), Rui Tato Marinho.

"É o reconhecimento de que as hepatites víricas, principalmente a B e C, são um importante problema de saúde pública a nível mundial, e também em Portugal, com um milhão e meio de mortes todos os anos, mais do que a covid-19 matou até agora", observou.