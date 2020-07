Actualidade

Nenhum médico se candidatou até hoje ao anúncio para a contratação temporária de 60 médicos para reforçar as unidades de saúde algarvias durante o verão, disse à Lusa o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

"Até ao momento, ainda não temos candidaturas de médicos, o que não quer dizer que não possamos vir a ter", afirmou Paulo Morgado, notando que ainda podem surgir candidatos até 30 de setembro, data até à qual vigora o programa de mobilidade temporária.

De acordo com o responsável, apesar de a lista elaborada pelo Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) identificar a necessidade de 60 médicos para a região no verão, isso não significa que os hospitais não consigam assegurar as escalas.