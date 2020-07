Actualidade

A confiança das empresas aumentou de novo em julho na Alemanha pelo terceiro mês consecutivo porque "a economia alemã está a recuperar passo a passo", anunciou hoje Instituto Alemão de Investigação Económica alemão (Ifo).

O índice de confiança empresarial para o conjunto da Alemanha publicado pelo Ifo subiu em julho para 90,5 pontos, contra 86,3 pontos em junho, em dados revistos.

As empresas estão "notavelmente mais satisfeitas com a situação atual" e "estão também cuidadosamente otimistas quanto aos próximos meses", disse o residente do Ifo, Clemens Fuest.