Covid-19

A União Audiovisual, grupo informal criado para apoiar os trabalhadores do setor da Cultura, está a apoiar, em todo o país, "entre 150 a 160 pessoas" por semana, adiantou à Lusa Ricardo Queluz.

"Só em Lisboa ajudamos entre 50 a 70 pessoas por semana", acrescentou o voluntário do grupo de ajuda alimentar, em declarações à Lusa, no domingo, no final do concerto do músico The Legendary Tigerman (nome artístico de Paulo Furtado), que se juntou à "causa" da União Audiovisual.

O Village Underground, em Lisboa, acolheu o concerto - para o qual não se pagava entrada, mas se pedia contribuições alimentares, que depois vão ser distribuídas pela União Audiovisual aos mais necessitados.