Actualidade

Investigadores das universidades de Coimbra e de Caen, em França, criaram em laboratório matéria análoga à formada em supernovas ou na fusão de estrelas de neutrões, foi hoje anunciado.

Uma equipa de cientistas do Centro de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) e da Universidade de Caen, na Normandia (França), "determinou as propriedades da matéria criada em laboratório com características semelhantes às da matéria que se forma em supernovas ou na fusão de estrelas de neutrões", revela a Universidade de Coimbra (UC), numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Na experiência, realizada no laboratório GANIL (Grand Accélérateur National d'Ions Lourds), no âmbito da colaboração com a multinacional Indra, foi criada "matéria análoga à que se forma neste tipo de eventos muito explosivos a partir da colisão de um núcleo de estanho contra um núcleo de xénon", explica a UC.