Actualidade

A desqualificação da urgência do Hospital dos Covões, em Coimbra, configura "um ato de desobediência" da administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra perante o Ministério da Saúde, acusou hoje a Ordem dos Médicos do Centro.

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) alertou hoje que a inexistência de um estudo prévio sobre "a desclassificação e redução da capacidade de resposta" da urgência do Hospital dos Covões "configura, na prática, um ato de desobediência perante o Ministério da Saúde", por parte do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), do qual aquela unidade hospitalar faz parte.

"O Ministério da Saúde assume, em correspondência enviada à Ordem dos Médicos, a inexistência de qualquer estudo sobre a desclassificação da urgência do Hospital Geral, comummente conhecido como Hospital dos Covões", afirmou hoje a SRCOM, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.