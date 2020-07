Actualidade

O valor total de empréstimos a empresas atingiu 70,872 mil milhões de euros no final de junho, o valor mais elevado desde setembro de 2018, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal.

Ainda segundo as estatísticas do banco central, o 'stock' dos empréstimos concedidos pelos bancos às empresas (de 70,872 mil milhões de euros no final de junho) representava mais 1,60% do que em maio e mais 0,92% do que no mesmo mês de 2019.

O crédito malparado nas empresas representava, em junho, 4,1% do crédito total, abaixo dos 4,3% de maio e dos 7,2% de junho de 2019.