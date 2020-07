Moçambique/Ataques

Investigadores da Universidade Joaquim Chissano defendem que o Estado moçambicano "precisa reconhecer que enfrenta um grupo bem liderado em Cabo Delgado", sugerindo uma estratégia mais ofensiva por parte das forças governamentais.

"Moçambique precisa reconhecer que enfrenta um grupo bem liderado, que se adapta com facilidade as condições que lhe são impostas e que está a saber aproveitar-se das lacunas e fraquezas do país, principalmente das Forças de Defesa e Segurança [FDS]", lê-se num relatório sobre a situação de segurança no país, elaborado pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais da Universidade Joaquim Chissano.

Para os pesquisadores, embora "bem liderado", o grupo responsável pelas incursões armadas em Cabo Delegado mostra fragilidades.