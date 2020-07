Actualidade

O filme "Diapasão", do realizador iraniano Hamed Tehrani, foi o grande vencedor dos 24.º Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia - AVANCA 2020, que terminaram no domingo, informou hoje a organização.

Em comunicado, a organização do AVANCA 2020, esclarece que o filme iraniano ganhou o Prémio Cinema para a Melhor Longa Metragem, Prémio Melhor Argumento e o Prémio D. Quixote da FICC - Federação Internacional de Cineclubes.

O festival, que decorreu de 17 a 26 de julho, em Avanca, no concelho de Estarreja, distrito de Aveiro, atribuiu ainda Menções Especiais às longas--metragens "The Barefoot Emperor" (Bélgica), de Peter Brosens e Jessica Woodwoth, e "The Forgotten" (Ucrânia), de Daria Onyschenko, que também recebeu o prémio de melhor ator para Danylo Kamenskyi.