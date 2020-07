Covid-19

(CORREÇÃO) Lisboa, 27 jul 2020 (Lusa)- Portugal regista hoje mais duas mortes e 135 novos casos de infeção por covid-19 em relação a domingo, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 50.299 casos de infeção confirmados e 1.719 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos de covid-19, totaliza hoje 25.549, mais 101 casos do que na véspera.(NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR NO ÚLTIMO PARÁGRAFO A RELAÇÃO DE CASOS FACE AOS DE DOMINGO, QUE SÃO 101 E NÃO UM).