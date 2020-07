Covid-19

A Câmara de Boticas reativou a viatura que percorre as aldeias e transmite mensagens de sensibilização contra a covid-19, através de altifalantes, dirigidas aos conterrâneos e visitantes que estão a chegar ao concelho para as férias.

Depois de um interregno, o município do distrito de Vila Real colocou novamente na rua um "carro de som", numa colaboração com os Bombeiros Voluntários de Boticas, com o objetivo de prevenir possíveis focos de contágio neste concelho onde, até ao momento, não foi registado qualquer caso positivo de covid-19.

"Prevenir continua a ser a melhor forma de combater o vírus e, por este motivo, decidimos insistir na sensibilização das populações para o cumprimento das indicações das Autoridades de Saúde", afirmou hoje o presidente da autarquia Fernando Queiroga.