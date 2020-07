Covid-19

Um surto com 13 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus em Izeda, no concelho de Bragança, afetou a corporação de bombeiros local que está parada, pelo menos, até 03 de agosto, de acordo com as autoridades locais.

Dos 13 casos positivos, nove dizem respeitos a elementos da corporação de bombeiros que serve a zona sul do concelho de Bragança, obrigando ao encerramento do quartel, por a maioria dos 38 elementos se encontrar de quarentena.

Os restantes quatro casos são familiares, nomeadamente do emigrante em Espanha que estará na origem deste surto, aparentemente controlado, tendo em conta, que nos dois últimos dias não houve testes positivos nem em Izeda, nem em todo o distrito de Bragança, de acordo com informação facultada à Lusa pelas autoridades de saúde.