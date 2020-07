Incêndios

O funeral do bombeiro de Proença-a-Nova Diogo Dias, que morreu no sábado durante o incêndio que deflagrou no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, realiza-se na terça-feira, às 15:00, informou hoje o município.

O funeral realiza-se na terça-feira, às 15:00, na Igreja do Peral, no concelho de Proença-a-Nova, afirmou hoje à agência Lusa o presidente da Câmara, João Lobo.

Diogo Dias, bombeiro de 21 anos, morreu no sábado, vítima de um acidente de viação durante o combate ao incêndio que deflagrou em Oleiros.