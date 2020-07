Actualidade

O projeto Estação Minhoca vai levar grupos de espectadores escolhidos através de sorteios 'online' a 10 miniconcertos em locais, por revelar, de Lisboa, entre setembro e novembro.

Segundo comunicado da organização, o projeto, a cargo da UNHA - Auxiliar Musical, vai começar no dia 07 de setembro, com Te Voy a Matar, seguindo-se Batida DJ, Octa Push, Scúru Fitchádu, Nerve, Aurora Pinho, Maria do Mar, Cancro, Cigarra e Miguel Torga.

Com o apoio do Fundo de Emergência Social para a Cultura, da Câmara Municipal de Lisboa, o projeto pretende "oferecer uma oportunidade a músicos independentes de, em tão difíceis tempos, poder apresentar os seus trabalhos ao vivo".