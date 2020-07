Incêndios

Os autarcas de Oleiros e Proença-a-Nova, afetados pelo incêndio que deflagrou no sábado, defenderam hoje mais recursos do Estado e "mais coragem" para garantir que os concelhos não são fustigados por fogos "ano sim, ano não".

"Falta capacidade legislativa para mudar este círculo vicioso de sermos fustigados com fogos ano sim, ano não ou ano sim, ano sim. É preciso uma maior presença das entidades públicas", afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo.

O autarca recordou o pacote legislativo que tem vindo a sair desde os grandes incêndios de 2017, mas considera que é preciso mais no campo do ordenamento do território e na gestão do uso do solo, especialmente em concelhos caracterizados pelo minifúndio, como o é toda a região do Pinhal Interior, na qual Proença-a-Nova está inserida.