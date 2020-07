Actualidade

A administração da SAD do Desportivo das Aves, despromovido à II Liga de futebol, solicitou na sexta-feira a adesão a um Processo Especial de Revitalização (PER) junto do Tribunal da Comarca de Santo Tirso.

O requerimento pode ser consultado no portal Citius, aplicação que concentra informação sobre o sistema judicial português, e foi distribuído no mesmo dia em que a Polícia Judiciária fez buscas no estádio do clube e nas habitações de Wei Zhao e Estrela Costa, presidente da SAD e acionista da empresa gestora dos nortenhos.

De acordo com o Artigo 17.º - A do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, o PER tem "caráter urgente" e permite "ao devedor que, comprovadamente, se encontre em situação económica difícil ou em situação de insolvência meramente iminente, mas que ainda seja suscetível de recuperação, estabelecer negociações com os respetivos credores de modo a concluir um acordo conducente à sua revitalização".