A Câmara de Proença-a-Nova decretou hoje três dias de luto municipal pela morte do bombeiro Diogo Dias, que morreu no sábado durante o incêndio que deflagrou no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, foi hoje anunciado.

O luto municipal decretado pelo presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, João Lobo, será cumprido de terça-feira a quinta-feira.

Segundo um comunicado da autarquia, os edifícios municipais terão a bandeira a meia haste nestes três dias.