A Mina do Barroso, onde a Savannah pretende extrair lítio, poderá contribuir "com 1.212 milhões de euros" para as exportações nacionais durante os 12 anos de concessão, segundo um relatório dos impactes socioeconómicos divulgado hoje pela empresa.

O projeto previsto pela Savannah Lithium Lda., empresa subsidiária da Savannah Resources Plc., para o concelho de Boticas, no distrito de Vila Real, está a ser contestado pela autarquia e população local que criou a Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso (UDCB) para lutar contra a mina.

O relatório elaborado pela Universidade do Minho e divulgado hoje pela empresa prevê que a produção de concentrado de espodumena (de onde será extraído lítio) "poderá contribuir com 110,2 milhões de euros em média, para as exportações nacionais, todos os anos, contabilizando 1.212 milhões de euros ao final dos 12 anos de concessão" da Mina do Barroso.