O governo angolano prevê reduzir o 'stock' da dívida para um valor inferior a 66 mil milhões de dólares (56 mil milhões de euros) em 2020, menos seis mil milhões de dólares (5 mil milhões de euros) face ao valor do ano passado, segundo dados divulgados hoje.

A informação foi divulgada durante um almoço-conferência organizado pelo grupo Media Rumo, durante o qual a ministra das Finanças apresentou as principais linhas de consolidação fiscal do Estado angolano e o Orçamento Geral do Estado (OGE) revisto.

"No eixo da sustentabilidade da dívida, temos estado a dialogar com os nossos credores, aderimos à iniciativa de suspensão do serviço da dívida, ainda em formalização, estamos também a falar com o maior dos nossos credores bilaterais [a China]", salientou Vera Daves, acrescentando que o Governo está "focado" neste objetivo e já obteve algumas poupanças decorrentes destas diligências.