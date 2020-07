Actualidade

Os meses de fevereiro e maio deste ano foram os mais quentes desde 1931, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre o primeiro semestre de 2020.

De acordo com o resumo climático relativo ao primeiro semestre do ano, o mês de fevereiro foi "o mais quente desde 1931", em particular, nos dias 23 e 24 "foram ultrapassados os maiores valores de temperatura máxima do ar" para este mês, em cerca de 40% das estações meteorológicas do IPMA.

O mês de maio também foi "o mais quente" dos últimos 89 anos, igualando 2011.