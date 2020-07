Covid-19

O primeiro ministro são-tomense defendeu hoje um "pacto de concertação social e geracional" para a elaboração do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2021.

Jorge Bom Jesus, que falava na apresentação para análise e discussão do orçamento retificativo e as grandes opções do plano de 2020, justificou que um acordo amplo, que inclua várias forças partidárias e sociais, visa "responder ao leque de desafios do período pós-crise e retoma económica".

Expressou, por isso, o compromisso do seu governo em "abrir de forma descomplexada e isenta um amplo debate inclusivo" com todos os atores sociais, culturais, políticos, empresariais, diásporas, estudiosos, sociedade civil, instituições religiosas, judiciais e militares, parceiros de cooperação para a elaboração do OGE de 2021.