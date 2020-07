Actualidade

Os encargos líquidos do Estado com parcerias público-privadas (PPP) diminuíram 135 milhões de euros (ME) em 2019, uma redução de 8,1% face a 2018, segundo um relatório hoje divulgado pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).

"Os encargos líquidos com PPP ascenderam a 1.543 ME em 2019, tendo registado uma diminuição homóloga de 135 milhões de euros (-- 8,1%). O volume de encargos líquidos globais com todas as PPP ficou abaixo do implícito na previsão orçamental, tendo-se executado 91,2% da mesma. Em termos nominais, este desvio de execução representou 149 ME abaixo do previsto no OE [Orçamento do Estado] 2019", pode ler-se no relatório da UTAO hoje divulgado.

O documento, intitulado "Apreciação das Parcerias Público-Privadas e do Sector Empresarial do Estado: janeiro a dezembro de 2019 e 1.º trimestre de 2020", adianta ainda que "o investimento realizado pelos parceiros privados em 2019 totalizou 146 ME, mais 9 ME (+ 6,6%) do que no ano anterior".