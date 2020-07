Actualidade

A agência espacial norte-americana NASA revelou hoje estar pronta para lançar, na quinta-feira, um novo robô para a superfície de Marte, o Perseverance, que irá recolher amostras de solo e rocha que serão enviadas para a Terra.

A data de lançamento da missão, já conhecida, foi hoje confirmada pela NASA em conferência de imprensa, transmitida do Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, Florida, de onde, às 07:50 locais (12:50 em Lisboa), será enviado o veículo robotizado, a bordo de um foguetão Atlas V.

A MARS 2020 - Perseverence (Perseverança) será a primeira missão a extrair amostras de solo e rocha de Marte. As amostras serão enviadas, posteriormente, para análise na Terra através de uma outra missão robótica, com lançamento previsto para 2026 e com a colaboração da Agência Espacial Europeia (ESA).