Actualidade

A negociação para Carlos Carvalhal se tornar no próximo treinador do Sporting de Braga estão "muito avançadas" e o técnico pode ser confirmado nas próximas horas, revelou hoje à agência Lusa fonte do clube minhoto de futebol.

Segundo a mesma fonte, o técnico que orientou o Rio Ave na época que agora terminou "é uma aposta prioritária" do presidente, António Salvador, e "foi sempre a sua primeira escolha".

As negociações "estão muito avançadas" e "perto do entendimento", tendo o "projeto de longa duração" convencido o técnico, que era 'alvo' também dos brasileiros do Flamengo, cujos dirigentes estariam em Portugal para o contratar, revelou ainda a mesma fonte.