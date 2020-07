Covid-19

Portugal prevê repatriar na sexta-feira mais 200 cidadãos nacionais que ficaram retidos na Venezuela devido à quarentena preventiva da covid-29, disse hoje o cônsul-geral de Portugal em Caracas.

"São à volta de 200 portugueses que vão viajar neste voo, a esmagadora maioria com destino ao Funchal. Temos cerca de 40 italianos, alguns venezuelanos e espanhóis, no voo do dia 31 (sexta-feira)", disse Licínio Bingre do Amaral.

Em declarações à agência Lusa, o diplomata explicou que para as pessoas que pretendam ser repatriadas da Venezuela "continua a ser obrigatório que tenham residência" em Portugal.