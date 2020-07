Covid-19

O CEiiA--Centro de Engenharia e Desenvolvimento, responsável pelo desenvolvimento do ventilador português, sublinhou que a autorização do Infarmed garante estarem reunidas as condições de segurança para a utilização do dispositivo médico.

Num esclarecimento divulgado na segunda-feira na plataforma LinkedIn, o CEiiA, sediado em Matosinhos, afirmou que a autorização especial emitida pelo Infarmed, nos termos do PE-COVID-19 [Procedimento especial de avaliação de dispositivos médicos no âmbito da covid-19], assegura "que estão reunidas as condições de segurança para a utilização deste ventilador [versão 1] em contexto covid-19".

O ventilador médico invasivo, desenvolvido para dar "suporte" a doentes covid-19 em falência respiratória aguda, inclui os modos de ventilação controlada em volume, em pressão, em volume controlado com pressão aguda e pressão de suporte.