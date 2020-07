Covid-19

O Governo timorense está a estudar a aprovação de uma nova lei de calamidade ou, em alternativa, a declaração de estado de emergência para poder manter restrições, incluindo a quarentena obrigatória, disse o vice-primeiro-ministro.

José Reis disse à Lusa que essa solução é necessária depois do Presidente timorense ter vetado, por inconstitucionalidade, um decreto-lei do Governo que pretendia implementar medidas de controlo epidemiológico e sanitário com impacto nos direitos dos cidadãos.

"Foi vetada esta lei e por isso agora o Governo tem que ver o que fazer", disse.