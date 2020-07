Covid-19

O México registou 342 mortos e 4.973 casos nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 44.022 e de infetados para 395.489 desde o início da pandemia, informaram as autoridades na segunda-feira.

O Ministério da Saúde mexicano indicou que 256.777 pacientes recuperaram da infeção e que 85.986 são casos considerados suspeitos e aguardam o resultado de exames laboratoriais.

Os estados com maior número de casos confirmados acumulados são Cidade do México, México, Tabasco, Veracruz e Puebla, que representam cerca de 45% das infeções no país.