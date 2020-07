Actualidade

O movimento cívico criado em Gondomar para acabar com a privatização da água, reúne-se na quinta-feira com a Câmara Municipal, a quem vai propor constituir uma comissão independente de supervisão da gestão da empresa concessionada.

A insatisfação pelo preço da água no município pela Águas de Gondomar, a quem em 2001 foi concessionada por um prazo de 30 anos a gestão daquele bem público, ditaram a constituição do Movimento Cívico em Defesa dos Interesses dos Consumidores das Águas de Gondomar que "nas últimas semanas reuniu-se com vários partidos" e a quem expôs as suas soluções, disse à Lusa, o porta-voz Miguel Azevedo.

"Já falámos com a CDU, CDS, BE e com o PS e de todos nos pareceu haver disponibilidade para se encontrar uma solução pelo menos até terminar a concessão", disse o representante do movimento.