Covid-19

O Vietname suspendeu, a partir de hoje, todos os meios de transporte de e para Danang, a terceira maior cidade do país, depois de ter sido detetado um terceiro foco de covid-19.

De acordo com o Ministério dos Transportes vietnamita, nos próximos 15 dias nenhum avião, comboio, autocarro, táxi ou barco pode entrar ou sair da cidade, onde também foram suspensos os transportes públicos e impostas medidas de distanciamento social.

Na sexta-feira, as autoridades sanitárias vietnamitas tinham já identificado 14 novos casos da doença em Danang, no centro do país, após 99 dias sem qualquer infeção comunitária em todo o território. Na província de Quang Nai foi também diagnosticado um caso.