Actualidade

A estreia europeia do festival norte-americano Rolling Loud vai acontecer, em Portimão, entre 06 e 08 de julho de 2021, mantendo os cabeças de cartaz da edição que aconteceria este ano, anunciou hoje a organização.

Nas redes sociais, a organização revelou que a pré-venda de bilhetes começa na quinta-feira e a venda efetiva a partir do dia seguinte.

Os cabeças de cartaz mantêm-se, depois de a edição de 2020 ter sido cancelada devido à pandemia de covid-19, com A$AP Rocky (que também vai estar no festival SBSR, no Meco), Future e Wiz Khalifa.