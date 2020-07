Covid-19

A banca europeia mostrou-se "resiliente" face aos impactos económicos provocados pela pandemia de covid-19, de acordo com as conclusões da divisão de supervisão bancária do Banco Central Europeu (BCE).

Num teste de 'stress' a 86 bancos da zona euro sobre como lidaram com o "choque económico" causado pela pandemia de covid-19, direcionado à "identificação de potenciais vulnerabilidades no setor bancário num horizonte de três anos", os resultados demonstram, segundo o BCE, que o setor, na zona euro, "consegue aguentar o 'stress' induzido pela pandemia".

De acordo com Frankfurt, a avaliação teve como base os cenários das duas projeções macroeconómicas do BCE de junho (com o central a prever uma queda de 8,7% do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro e o severo a prever um declínio de 12,6% em 2020) e os testes de 'stress' da Autoridade Bancária Europeia (EBA) a bancos de toda a União Europeia.