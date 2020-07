Covid-19

Cerca de 300 doentes estão a receber medicamentos hospitalares em casa, no âmbito de um projeto impulsionado pela covid-19, que evita deslocações e une o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), 13 municípios e bombeiros.

Em plena fase de confinamento devido à covid-19, foi criado a partir do CHTMAD, com sede social em Vila Real, o projeto "Medicamento COnVIDa em Casa" para dar resposta às dificuldades impostas pela pandemia, o qual se pretende, agora, expandir e transformar no "Medicamento em Casa".

"O projeto consistiu em desenvolver um processo de entrega do medicamentos no domicílio dos doentes", afirmou hoje à agência Lusa Hugo Moreiras, administrador do CHTMAD com a área da farmácia.