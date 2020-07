Actualidade

Investigadores de Macau vão ajudar a China a aterrar em Marte, estudar radiação e procurar água e vida no planeta, disseram hoje à Lusa alguns dos cientistas envolvidos na missão.

Um dos desafios para o Laboratório de Referência do Estado para a Ciência Lunar e Planetária da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) passa por garantir que o módulo de exploração que faz parte da missão lançada na quinta-feira pouse em segurança na superfície do planeta vermelho, algo que ainda só os Estados Unidos conseguiram.

"O processo de aterragem é uma parte muito importante e de alta incerteza" num planeta que é conhecido por ser um 'cemitério' de programas espaciais, "porque é preciso penetrar a atmosfera marciana em sete minutos", razão pela qual "os requisitos dos parâmetros ambientais atmosféricos devem ser muito precisos" para dar "os dados climáticos em primeira mão para os engenheiros", sublinhou à Lusa a investigadora chinesa Xiao Jing.