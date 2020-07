Actualidade

Um cientista português que lidera uma unidade de astrobiologia em Macau disse hoje à Lusa que está envolvido no lançamento de micróbios para o espaço a partir das estações espaciais chinesa, indiana, internacional e dos Emirados Árabes Unidos.

O projeto com a estação espacial internacional já está acertado, devendo realizar-se em 2023. O projeto de envio de micróbios a partir da estação espacial chinesa foi agora submetido e, uma vez aprovado, pode acontecer já em 2021.

"Estamos atualmente em vias de colaborar num projeto que consiste no envio de micróbios para o espaço, por isso vamos enviar alguns dos nossos micróbios para a estação espacial internacional e tencionamos fazer uso do programa de lançamento de satélites da agência espacial chinesa, da agência espacial indiana e dos Emirados Árabes unidos", adiantou o professor associado da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST).