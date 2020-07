Incêndios

Dois homens são suspeitos de terem originado o incêndio florestal do último fim de semana em Vila Flor, no distrito de Bragança, quando estavam a trabalhar com uma máquina de corte de metal, divulgou hoje a GNR.

Os suspeitos, de 40 e 41 anos, foram identificados pelo Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Mirandela do Comando Distrital de Bragança da GNR, como os causadores do incêndio florestal que mobilizou mais de uma centena de operacionais, no sábado, na zona de Vila Flor.

De acordo com a GNR, os dois homens vão ser alvo de um processo judicial por alegadamente estarem a realizar trabalhos com uma máquina que terá originado o fogo, junto à localidade de Carvalho de Egas, em Vila Flor.