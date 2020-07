Covid-19

Um total de 84 instituições sociais de todo o país aderiu a uma central de negociação que vai adquirir equipamentos de proteção individual (EPI) contra a pandemia de covid-19, em que cada máscara custa 18 cêntimos.

Os fornecedores vão entregar às instituições aderentes, em cada mês, a partir de agosto e até janeiro de 2021, "2.200 caixas de 50 máscaras e 6.000 caixas de 100 luvas", entre outros EPI, revelou hoje à agência Lusa o presidente da UNITATE, Tiago Abalroado.

A central de negociação foi lançada, no início deste mês, pela UNITATE - Associação de Desenvolvimento da Economia Social, com sede em Vila Viçosa, no distrito de Évora, em parceria com um escritório de advogados.