O valor mediano de avaliação bancária subiu um euro, para 1.115 euros por metro quadrado (m2) em junho face ao mês anterior, ultrapassando o recorde que tinha atingido em maio, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Esta variação representou, no entanto, uma desaceleração em termos homólogos, tendo a taxa de variação passado de 8,9% em maio para 8,3% em junho, acrescenta.

O número de avaliações bancárias, segundo o INE, diminuiu de forma acentuada, ascendendo a cerca de 16 mil em junho, menos 27,5% do que no mesmo período do ano anterior.