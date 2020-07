Actualidade

O festival de cinema IndieLisboa, adiado para agosto por causa da covid-19, terá uma sala ao ar livre e menos sessões diárias, numa edição marcada pela resiliência, afirmou hoje à Lusa um dos programadores, Miguel Valverde.

A 17.ª edição deveria ter ocorrido entre abril e maio, mas a pandemia do novo coronavírus obrigou a uma alteração de planos, com a direção a decidir remarcá-la de 25 de agosto a 05 de setembro, rejeitando a hipótese de fazer uma versão 'online', porque quer manter a experiência em sala, com os espectadores, sublinhou Miguel Valverde.

A um mês do arranque, o festival anunciou hoje a programação completa, com cerca de 240 filmes, que abrirá no dia 25 de agosto com "La Femme de Mon Frère", a estreia na realização da atriz Monia Chokri.