Actualidade

A Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra (Adaco) exigiu hoje a conclusão no prazo de cinco anos da obra hidroagrícola do Baixo Mondego, que envolve uma área de quatro mil hectares e cerca de dois mil agricultores.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Adaco argumenta que "as instâncias do Governo fazem promessas que não cumprem e ao fim de 30 anos o emparcelamento agrícola no Baixo Mondego continua a marcar passo".

A associação liderada por Isménio Oliveira considera que os investimentos de cerca de 12 milhões de euros - o projeto Mondego Mais Seguro - anunciados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para obras de intervenção e regularização no Baixo Mondego na sequência das cheias de 2019, "são paliativos que não resolvem os problemas de fundo".