Covid-19

Turistas britânicos que visitam Portugal fora da época alta do verão mantêm as reservas para este ano, mas existe preocupação com as restrições de viagem relacionadas com a pandemia covid-19, adiantaram à Lusa operadores turísticos.

As agências de viagem que trabalham com grupos pequenos estão a acompanhar de perto as orientações do governo britânico que, até agora, manteve Portugal como um destino de risco, ao qual desaconselha viagens não essenciais, mas o setor tem esperança que Portugal acabe por ser incluído na lista dos países isentos de quarentena na chegada ao Reino Unido, o que viabilizaria os seguros de viagem essenciais à sua atividade.

John Dixon, diretor da Prestige Holidays, disse à agência Lusa que a clientela, sobretudo idosa, aprecia sobretudo destinos tranquilos como a ilha da Madeira e tem flexibilidade, por isso pode cancelar mais perto da data da viagem.