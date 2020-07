Covid-19

A Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR) contabiliza perdas dos lojistas de 40,2% desde 01 de junho, de acordo com dados do observatório que a entidade tem vindo a publicar devido à pandemia de covid-19.

Em comunicado, a AMRR, que monitoriza as vendas semanais em lojas de rua e centros comerciais, referiu que a "média das últimas oito semanas (desde 01 de junho) aponta para quebra de vendas média de 40,2%".

Na mesma nota, a associação detalhou que "Lisboa acentua diferenças face ao resto do país, com quebras de vendas médias no mesmo período de 42,3%".